8 февраля, 13:22
Военная операция на Украине

NYT: ВСУ отмечают рост дезертирства из-за приостановки военной помощи США

По словам капитана ВСУ Олега Войцеховского, у украинских военных образовался "фатализм" в связи с неопределенностью будущих поставок вооружения из стран Запада, прежде всего из США

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. В вооруженных силах Украины (ВСУ) растут случаи дезертирства, что связывается с приостановлением военной помощи со стороны США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на офицера ВСУ.

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"Число дезертиров невелико, но оно продолжает расти", - цитирует газета слова капитана ВСУ Олега Войцеховского. Он отметил, что у украинских военных образовался "фатализм" в связи с неопределенностью будущих поставок вооружения из стран Запада, прежде всего из США. По данным NYT, Киев получил из Вашингтона около половины всей иностранной военной помощи на сумму не менее $47 млрд.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинская армия испытывает нехватку военнослужащих в сухопутных силах, отмечается падение боевого духа военных.

Президент США Джо Байден призвал сторонников Украины не отступать и не отказываться от помощи Киеву. Агентство Bloomberg указывает, что эти слова были сказаны в "критический момент" в ходе украинского конфликта. Американский лидер таким образом пытался побудить союзников не отказываться от помощи Киеву.

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США 7 февраля не прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой. 

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