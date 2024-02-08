Европарламент призвал усилить борьбу с "вмешательством России" в политику ЕС

Соответствующую резолюцию приняли на пленарной сессии ЕП

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Резолюция о необходимости усилить борьбу с "российским вмешательством" в политику стран ЕС принята на пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая проходит в Страсбурге. Трансляция велась на сайте ЕП.

"Европарламент считает необходимым немедленно провести тщательное внутреннее расследование, чтобы оценить все возможные случаи иностранного вмешательства со стороны России и неправомерного поведения со стороны своих собственных парламентариев", - говорится в резолюции. За нее проголосовали 433 депутата, против - 56.

По утверждению авторов документа, "Россия пытается подорвать и в конечном итоге уничтожить демократию в Европе". Они ссылаются на публикации СМИ о предполагаемых связях некоторых действующих и бывших евродепутатов с ФСБ РФ и считают, что "российское вмешательство в значительной степени благоприятствует кандидатам, выступающим против ЕС". Кроме того, по мнению авторов резолюции, власти РФ провоцируют разногласия в европейской политической среде и передают "политическим партиям и субъектам в различных странах ЕС, особенно в Германии и Франции, конкретные нарративы, направленные на подрыв общественной поддержки Украины".

В документе утверждается, что некоторые "европейские политические партии" действуют в качестве "усилителей кремлевской пропаганды". В тексте также содержатся обвинения в спонсировании и поддержке сепаратистских движений на территории ЕС, "особенно в Каталонии". Евродепутаты в этой связи "осуждают любые внутренние скоординированные попытки продвинуть политическую повестку дня Кремля в ЕП". В этом контексте упоминается и американская соцсеть X (ранее Twitter), которая, по утверждению авторов документа, "перестала следовать добровольному Кодексу практики по дезинформации" и теперь там широко распространяются "дезинформация и незаконный контент".

Обеспокоенность потенциальным влиянием России связывается в первую очередь с предстоящими 6-9 июня выборами в Европарламент. "Вмешательство в выборы в одном государстве-члене влияет на ЕС в целом, поскольку может оказать влияние на состав институтов ЕС", - говорится в резолюции. Ее авторы заявляют, что "национальные власти не могут устранить эти угрозы, работая в изоляции", и призывают Еврокомиссию и Евросовет "срочно принять меры и закрыть многочисленные лазейки в законодательстве ЕС о финансировании партий, найти обязательную схему регулирования для крупных платформ и усилить киберзащиту ЕС от возможных атак на избирательную систему". Отдельно они указывают на "вредоносный потенциал новых технологий, использующих искусственный интеллект".

Срочные меры

"Мы призываем продолжить разработку и доработку пакетов санкций, принятых против Российской Федерации, и закрыть лазейки в обеспечении соблюдения действующих ограничительных мер", - говорится в документе. Депутаты также призвали секретариат Реестра прозрачности ЕС "запретить любые организации, имеющие прямые или косвенные отношения с правительством России, в соответствии с решением Совета [ЕС] от 3 июня 2022 года об ограничительных мерах". Отдельно они призывают расширить сотрудничество в "борьбе с дезинформацией" с соседними странами и регионами, в частности с Западными Балканами и странами Восточного партнерства.

В соответствии с принятой на заседании поправкой резолюция призывает ужесточить проверки в отношении поездок евродепутатов, "которые оплачиваются иностранными государствами и организациями". Аналогичные правила предлагается разработать и для поездок, совершаемых аккредитованными парламентскими помощниками или сотрудниками политических групп.