Израильские ВВС совершили разведывательные полеты над южными районами Бейрута

В небе появились два вражеских самолета

БЕЙРУТ, 8 февраля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над Бейрутом. Как сообщило национальное информационное агентство Al Wataniya, два вражеских самолета появились в небе над южными районами города, где находятся объекты шиитской милиции "Хезболлах".

Ранее израильские ВВС атаковали позиции шиитских бойцов на юге страны, удары были нанесены по их огневым точкам в Джеббине, Рмейше и Тейр-Харфе.

Утром израильские истребители совершили налеты на пограничные районы в округе Бинт-Джбейль, а также поселки Аит-эш-Шааб и Кфар-Килла. В результате было разрушено несколько домов, погиб один мирный житель и еще один получил ранения.

По сведениям новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации 8 октября 2023 года на юге Ливана жертвами израильских атак стали 39 мирных граждан. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 182 бойца.