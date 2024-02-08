Минюст Украины подал иск о введении новых санкций против Дмитрия Киселева

Содержание иска в сообщении ведомства не уточняется

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о введении новых санкций против генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Об этом сообщил украинский Минюст.

"7 февраля 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкций", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что министерство просит ввести против Киселева ограничения по статье закона "О санкциях", касающейся "запрещения и ограничения захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины". Содержание иска в сообщении не уточняется.

На Украине уже действуют санкции против российского телеведущего, последние из них были введены 7 января 2023 года сроком на 10 лет. При этом в соответствии с данными украинского реестра санкций против Киселева уже действуют ограничения, которые сейчас просит применить министерство юстиции.