Литва попросила Италию не затягивать с поставкой запчастей для самолета ВВС Spartan

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, продление сроков поставок неприемлемо для Вильнюса

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Литва обратилась к Италии с просьбой не затягивать с поставкой запчастей, необходимых для эксплуатируемых армией балтийской республики военно-транспортных самолетов Spartan. С такой просьбой к итальянскому послу в Вильнюсе Эмануэлю де Мегрэ обратился министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Просим помощи Италии в своевременном обеспечении запчастями, так как компания Leonardo хочет продлить сроки поставки, но это для нас неприемлемо", - приводит Минобороны слова министра.

До настоящего времени контракт на приобретение у компании Leonardo's Aircraft Division военно-транспортных самолетов Spartan был крупнейшим в рамках военного сотрудничества двух стран. Литва по договору 2006 года за 75 млн евро приобрела три таких машины.