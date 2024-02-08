Израиль готов направить сотни самолетов для ударов по "Хезболлах"

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар заявил, что самолеты приступят к выполнению задач через несколько минут после взлета

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи сотен израильских военных самолетов в любой момент готовы по приказу нанести удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. С таким предостережением выступил командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.

"Хезболлах" продолжит расплачиваться [за свои действия на ливано-израильской границе] потерей своих систем. В небе над югом Ливана сейчас действуют десятки [израильских] самолетов, как только будет отдан приказ, десятки превратятся в сотни [самолетов], которые приступят к выполнению задач через несколько минут после взлета", - заявил он на внутренней конференции ВВС Израиля, передает газета The Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Мишенями становятся объекты организации "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.