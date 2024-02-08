Президент ЮАР заявил о прогрессе в поиске решения кризиса на Украине

Сирил Рамапоса добавил, что даже самые сложные конфликты могут быть решены политически и за счет переговоров

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Африканские страны продолжают поиск путей решения кризиса на Украине, в этой работе есть прогресс. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в ежегодном послании к нации, с которым он выступил в национальном парламенте на совместном заседании обеих палат.

"Вовлечение нашей и других стран Африки в поиск путей решения кризиса на Украине сохраняется, имеется прогресс, - отметил он. - Мы считаем, что даже самые сложные конфликты могут быть решены политически и за счет переговоров". Рамапоса заметил, что конфронтация на Украине имеет негативное влияние на экономику и социальную жизнь ЮАР и Африки в целом.

В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить свою мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление и др. В ответ на некоторые из этих пунктов президент РФ Владимир Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое он продемонстрировал.