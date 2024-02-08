Новый премьер Грузии Кобахидзе отправится с первым визитом в Брюссель

Визит запланирован на 20-21 февраля

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Ираклий Кобахидзе, которого в четверг парламент Грузии назначил премьер-министром, свой первый зарубежный визит совершит в Брюссель 20-21 февраля.

"20-21 февраля запланирован визит в Брюссель. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Уже расписана повестка дня. Соответственно, первый визит состоится в Брюссель", - сказал Кобахидзе журналистам.

Парламент Грузии ранее в четверг большинством голосов поддержал постановление о выражении доверия правительству во главе с Кобахидзе, а также программе кабмина.

Согласно Конституции Грузии, после голосования в парламенте премьер-министра в течение двух дней назначает президент. После вступления в должность новый глава правительства в течение двух дней назначает министров. При этом, если президент в указанный срок не подпишет постановление о назначении премьера, он все равно будет считаться назначенным.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. 1 февраля съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрал Гарибашвили главой политического объединения, а Кобахидзе назвал кандидатом в премьеры. Как позже сообщил журналистам Кобахидзе, в новом составе правительства будет лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.