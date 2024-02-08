Белый дом ответил на вопросы об остроте ума Байдена, что он просто оговаривается

Официальный представитель американского лидера заявил, что "это случается с каждым из нас"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация США заявляет по поводу вопросов об остроте ума американского президента Джо Байдена, что он лишь оговаривается и что такое случается со всеми.

"Послушайте, когда дело касается имен, <...> многие люди, многие официальные лица, занимающие выборные должности, многие люди, которых вы знаете, <...> могут порой оговариваться", - сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя состояние здоровья Байдена.

"Это случается. Вы знаете, что это случается с каждым из нас. И это широко распространено", - считает официальный представитель американского лидера.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), Байден заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. А 7 февраля на такого же рода мероприятии в Нью-Йорке он заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Между тем Коль умер в 2017 году.