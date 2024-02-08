Глава Республики Сербской заявил, что Запад молча наблюдает за насилием над сербами

Милорад Додик подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель игнорируют террор со стороны косовских властей

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Вашингтон и Брюссель игнорируют террор со стороны косовских властей и молча наблюдают за насилием над сербами.

"Республика Сербская решительно поддерживает президента Сербии Александара Вучича, который сегодня вечером будет говорить на заседании Совета Безопасности [ООН] о терроре приштинских властей против сербов в Косове и Метохии. Косово является тем вопросом, который представляет наибольший национальный интерес для Сербии, а также вопросом, представляющим интерес для Брюсселя и Вашингтона, которые молча наблюдают за ежедневными пытками над сербами", - написал Додик в X (ранее Twitter).

"Президент Вучич и руководство Сербии всегда проводили ответственную национальную политику, соблюдая резолюцию ООН 1244, обращаясь с просьбой к большинству международного сообщества за поддержкой Сербии, которая стремится защитить элементарное право сербского народа свободно жить в Косове и Метохии", - заключил Додик.

Ранее Вучич заявил, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и Совбеза ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти. Вучич добавил, что послание является самым длинным и самым тяжелым из тех, которые ему приходилось подписывать на посту главы государства.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что по инициативе Белграда срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове и Метохии состоится 8 февраля.