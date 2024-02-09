Премьер Франции делает ставку на интернаты для перевоспитания трудных подростков

Габриэль Атталь отметил, что молодежная политика будет одной из приоритетных тем его правительства

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь намерен вернуться к системе интернатов для уменьшения подростковой преступности.

"Надо признать реальность проблемы преступности среди подростков младше 16 лет, - сказал Атталь в эфире телеканала France 2. - Необходимы меры по линии образования, чтобы помочь им вернуться на правильный путь". По его словам, для этих целей власти намерены "дать новый импульс работе интернатов". Как сообщил премьер, во французских интернатах "сейчас свободны 50 тыс. мест".

Премьер добавил, что молодежная политика будет одной из приоритетных тем его правительства. В среду Министерство образование Франции вновь было выделено в отдельное ведомство под руководством Николь Белубе.

Сразу после назначения Атталя премьером Франции портфель министра образования был передан главе министерства спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, которая теперь сосредоточится на подготовке Олимпиады.

Новым министром-делегатом по вопросам детства и семьи назначена имеющая марокканские корни Сара Эль Аири. Ей 34 года, как самому премьер-министру, с которым она родилась в один день - 16 марта 1989 года.

Членом нового правительства также стал 34-летний Эрве Бервиль. Он родился в Руанде. Его родители погибли во время геноцида этнического меньшинства тутси, и он был усыновлен французской семьей. В правительства Атталя Бервиль будет отвечать за морскую политику и биоразнообразие.

Социальный сектор

Другим приоритетом правительства названа жилищная политика. Профильное ведомство в кабинете министров возглавил депутат от правящей партии "Ренессанс" Гийом Касбарян. Как считают представители оппозиции, новый министр-делегат должен будет заняться в первую очередь оказанием помощи 4 млн французов, которые проживают в стесненных условиях, а также 330 тыс. бездомных.

Новым министром-делегатом по вопросам здравоохранения стал 57-летний Фредерик Валету, в прошлом журналист и мэр города Фонтенбло в столичном регионе.

В четверг завершилось формирование полного состава правительства Габриэля Атталя, которое теперь насчитывает 35 членов. Это меньше, чем было в кабинете его предшественницы Элизабет Борн (42 министра).

Критика Байру

Кабинет министров во главе с Атталем был сформирован 11 января. 34-летний Атталь, являющийся самым молодым премьером в истории Франции, сменил на посту Борн, отправленную в отставку президентом Эмманюэлем Макроном. В общей сложности до настоящего времени в правительстве были заняты только 15 министерских кресел. Позиции министров-делегатов и госсекретарей оставались вакантными.

Формирование полного состава правительства затянулось из-за отказа ключевого политического союзника Макрона лидера центристской партии MoDem Франсуа Байру принять министерский портфель. По данным газеты Liberation, он последовательно отказался возглавить военное ведомство и министерство образования.

По информации издания, 72-летний политик мотивировал свой отказ тем, что он не может участвовать в работе правительства ввиду отсутствия согласия по политическому курсу. Байру также отметил, что в стране "стремительно нарастает разрыв между населением и властью, отказывающейся признать кризисный характер ситуации".

По мнению Байру, "власть не понимает, как живут люди". На его взгляд, в нынешнем правительстве "слишком много парижан и слишком мало представителей регионов". Он считает проведение реформ в таких условиях невозможным.

Вместе с тем, несмотря на критические замечания Байру, Атталь назвал его в числе "столпов французской политики" и подчеркнул полное доверие к нему со стороны президента.