Трамп: решение по итогам расследования в отношении Байдена говорит о двойных стандартах

Экс-президент Соединенных Штатов сравнил дело против американского лидера с аналогичным расследованием против себя

НЬЮ-ЙОРК. 9 февраля. /ТАСС/. Решение спецпрокурора Роберта Хёра по итогам расследования в отношении президента США Джо Байдена по делу о его обращении с секретными документами свидетельствует о двойных стандартах и выборочном подходе в американской судебной системе. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп, сравнив дело против американского лидера с аналогичным расследованием против себя.

"Теперь (после решения Хёра - прим. ТАСС) доказано, что [американская] судебная система основана на двойных стандартах и неконституционном выборочном преследовании! Случай Байдена в деле о секретных документах в 100 раз серьезнее, чем мой. Я не сделал ничего плохого и куда больше сотрудничал [со следствием]. То, что совершил Байден, - абсолютно незаконно, у него хранились документы, охватывающие 50 лет, в 50 раз больше, чем у меня", - приводится его заявление на странице его представителя Лиз Харрингтон в X.

С учетом решения по делу Байдена бывший глава Белого дома призвал спецпрокурора США Джека Смита, ведущего в его отношении расследование по аналогичному делу, также отказаться от выдвижения против него обвинений. "Джеку Смиту следует немедленно закрыть это дело", - подчеркнул он.

В четверг американские СМИ распространили фрагменты доклада специального прокурора Роберта Хёра, в которых указывалось, что он не намерен по итогам завершенного расследования предъявлять Джо Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.