Ким Чен Ын заверил, что военные КНДР сокрушат противника в случае его агрессии

Лидер народно-демократической республики заявил, что у границ с страны "помешанные на войне" создают угрозы

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР без колебания сокрушат противника в случае применения силы против Пхеньяна. Об этом заявил лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 8 февраля.

"Если противник дерзнет применить силу против нашего государства, вы покончите с ним, использовав без колебаний всю вашу мощь, смело изменив историю", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи его слова. "Наши вооруженные силы должны обладать еще большей мощью и безусловно защищать мир, не допуская войны непреодолимой силой. О мире нельзя просить, его нельзя выменять на переговорах", - сказал Ким Чен Ын.

"Напомню, что о войне не трубят заранее. К ней нужно быть всегда готовым", - отметил лидер КНДР. По его словам, сейчас у границ республики "помешанные на войне" создают угрозы.

Ким Чен Ын нанес визит в министерство обороны, его в том числе сопровождала дочь. Он повторил, что отказ от риторических выражений, таких как "соотечественники", позволяет "снять оковы" и не тратить силы на "формальный диалог с марионетками, мечтающими об объединении путем поглощения КНДР в результате ее коллапса". Определение Республики Корея как враждебного государства позволяет законно "ударить в любой момент", развивать вооруженные силы и дальше, добавил он.

Ким Чен Ын отметил, что на протяжении истории участие КНА в социалистическом строительстве было не менее важной задачей, чем защита страны. Корейская народная армия решительно подавляла все провокации и угрозы со стороны враждебных сил, заключил он.