9 февраля, 07:24
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Китайский эксперт считает, что интервью Путина "ударило Запад по больному месту"

Директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что "Запад уже давно обманут антироссийской пропагандой, и теперь они очень злятся после просмотра этого интервью"

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ударом по антироссийской риторике западных стран и их политике поддержки Украины, которая вызывает недовольство простых граждан. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

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"Запад уже давно обманут антироссийской пропагандой, и теперь они очень злятся после просмотра этого интервью, - сказал эксперт-международник. Он отметил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на интервью прямым оскорблением Карлсона, назвав американского журналиста идиотом. "Это показывает, что интервью ударило Запад по больному месту", - добавил Ван Ивэй.

По его словам, политический курс руководства западных стран на финансовую и военную поддержку Украины приносит ущерб обычным гражданам, которые уже чувствуют усталость от военного конфликта. "Я думаю, что интервью очень своевременное в связи с выборами в США в этом году", - резюмировал профессор.

Интервью Карлсона с Путиным набрало больше 60,3 млн просмотров в соцсети X за более чем 7 часов с момента опубликования. Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн. Интервью продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Российский президент прокомментировал тему конфликта на Украине, отношения между Россией и США, экспансию НАТО, взрыв "Северных потоков", развитие искусственного интеллекта и содержание под стражей американца Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. 

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