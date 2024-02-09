Китайский эксперт считает, что интервью Путина "ударило Запад по больному месту"

Директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что "Запад уже давно обманут антироссийской пропагандой, и теперь они очень злятся после просмотра этого интервью"

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ударом по антироссийской риторике западных стран и их политике поддержки Украины, которая вызывает недовольство простых граждан. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"Запад уже давно обманут антироссийской пропагандой, и теперь они очень злятся после просмотра этого интервью, - сказал эксперт-международник. Он отметил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на интервью прямым оскорблением Карлсона, назвав американского журналиста идиотом. "Это показывает, что интервью ударило Запад по больному месту", - добавил Ван Ивэй.

По его словам, политический курс руководства западных стран на финансовую и военную поддержку Украины приносит ущерб обычным гражданам, которые уже чувствуют усталость от военного конфликта. "Я думаю, что интервью очень своевременное в связи с выборами в США в этом году", - резюмировал профессор.

Интервью Карлсона с Путиным набрало больше 60,3 млн просмотров в соцсети X за более чем 7 часов с момента опубликования. Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн. Интервью продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Российский президент прокомментировал тему конфликта на Украине, отношения между Россией и США, экспансию НАТО, взрыв "Северных потоков", развитие искусственного интеллекта и содержание под стражей американца Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.