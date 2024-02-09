Риттер назвал интервью Путина дорожной картой по улучшению отношений между США и РФ

Бывший разведчик морской пехоты Соединенных Штатов отметил, что у российского лидера и журналиста Такера Карлсона получился увлекательный разговор

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно считать дорожной картой по улучшению отношений между США и Россией. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер.

"Интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). По его словам, у Путина и Карлсона получился увлекательный разговор, в ходе которого российский лидер озвучил несколько ключевых фактов, касающихся роли Запада в нагнетании украинского кризиса.

Беседа Путина с американским журналистом продлилась 2 часа 6 минут, за это время президент ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Интервью уже набрало больше 60,3 млн просмотров в соцсети X за более чем 7 часов с момента опубликования. Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн.