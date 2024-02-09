Bloomberg: замена Залужного несет политические риски для руководства Украины

По данным агентства, новый главком Александр Сырский не имеет широкой поддержки в стране

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Замена Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины несет политические риски для президента Владимира Зеленского из-за высокой популярности генерала среди населения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, замена Залужного на Александра Сырского представляет собой политический риск для президента Украины из-за высокой - более 90% - популярности экс-главкома среди населения. Агентство указывает, что украинский президент не уточнил, какую именно роль генерал, который, как утверждает Зеленский, должен остаться "частью команды", будет играть после отставки.

Также, несмотря на то, что украинский президент охарактеризовал Сырского как "самого опытного" командующего ВСУ, новый главком не имеет широкой поддержки в стране, пишет агентство. Так, по словам профессора стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипса О'Брайена, Сырский представляет собой самую противоречивую военную фигуру на Украине. "Его назначение - рискованный шаг для Зеленского", - считает О'Брайен.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ, однако официальные указы долгое время не публиковались. Об отставке Залужного и назначении Сырского Зеленский объявил вечером 8 февраля. Президент поблагодарил Залужного за работу на посту главкома украинских ВС и предложил ему остаться "в команде". Не уточняется, принял ли генерал это предложение. При этом украинский лидер указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий сил на 2024 год и представление "команды перезагрузки".

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Ранее издание Politico сообщило, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и генералом 200 из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. Также он антипатичен украинцам, поскольку возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском (украинское название - Бахмут), где погибли много солдат ВСУ.