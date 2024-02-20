СМИ: у израильских военных нет данных о бегстве в Египет лидера ХАМАС в Газе

Яхья Синвар мог бежать на Синай по туннелю между городом Рафах и Египтом

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Израильские военные заявили, что не располагают информацией, указывающей на побег лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара через туннели в Египет, на Синай. Об этом сообщает государственное радио Kan со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Израильский портал Ynet привел слова источника в службах безопасности, согласно которому "разведданных о том, что Синвар покинул Газу и отправился в Египет, нет".

Ранее во вторник интернет-портал на арабском языке Elaph со ссылкой на израильский источник сообщил, что лидеры ХАМАС, в том числе Синвар, могли сбежать на Синай по туннелю между городом Рафах на юге сектора и Египтом.