Генпрокурор сообщил об отсутствии оснований для возбуждения дела против Жданок

По данным некоторых СМИ, лидер партии "Русский союз Латвии" якобы сотрудничала с российскими спецслужбами

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Латвии не имеют юридических оснований для возбуждения уголовного дела за связи с РФ против евродепутата и лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяны Жданок. Об этом сообщил генпрокурор республики Юрис Стуканс.

"Если бы были основания для возбуждения уголовного дела против Жданок, оно было бы давно начато", - указал он в интервью телеканалу TV24. Стуканс добавил, что "в правовом государстве необходимо действовать в соответствии с положениями закона".

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии в начале февраля вызвала Жданок и сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова после появления в СМИ сообщений о якобы имевших место контактах политиков с российскими спецслужбами. Как сообщал портал rus.lsm.lv, СГБ оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность РСЛ.

Ранее газета Politico сообщила, что Жданок обвинили в якобы имевшем место сотрудничестве с российской разведкой и ФСБ. Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала расследование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обвинения "охотой на ведьм", сравнимой с маккартизмом в США в 1950-е годы.