Большинство опрошенных поляков опасаются вооруженного конфликта между НАТО и РФ

По данным опроса, 32% респондентов полагают, что до такого столкновения не дойдет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более половины опрошенных жителей Польши считают, что вооруженное столкновение между НАТО и РФ вероятно, и опасаются его. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pollster по заказу газеты Super Express.

По его данным, 56% респондентов положительно ответили на вопрос, опасаются ли они военного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. 32% опрошенных полагают, что до такого столкновения не дойдет, 12% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось 11 февраля методом интернет-анкетирования, в нем приняли участие 1 060 совершеннолетних жителей Польши.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с усилением российского наступления в ходе специальной военной операции (СВО). Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все заявления о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". По его словам, у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". В ответ на вопрос о возможности направить войска в Польшу президент ответил, что это возможно "только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию".