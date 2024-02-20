Польша продлила льготы для украинских беженцев до конца июня

Срок легального пребывания в стране, а также действие мер поддержки для беженцев продлится до конца июня

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Польские власти продлили срок легального пребывания в стране, а также действие мер поддержки для украинских беженцев до конца июня, одобренный парламентом законопроект был подписан президентом республики Анджеем Дудой. Об этом сообщает канцелярия польского лидера.

"19 февраля 2024 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, закон о налоге на доход физических лиц и закон о налоге на доход юридических лиц", - написано в сообщении, размещенном на портале ведомства. Документ предусматривает продление срока легального пребывания в стране украинцев, а также действия в отношении них социальных и миграционных льгот до 30 июня.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года.