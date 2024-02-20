В Киеве надеются на "решительный ответ" ЕК на блокаду польско-украинской границы

Министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала действия некоторых польских протестующим "нарушением общественного порядка"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокированием польскими фермерами границы между странами и надеется на "решительный ответ" с ее стороны. Об этом сообщила первый заместитель премьера - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ", - написала она в X (ранее Twitter).

Свириденко назвала действия некоторых польских протестующим "нарушением общественного порядка", приведя в пример ситуации с блокированием пассажирского транспорта и высыпанием зерна из товарного поезда. "Такие методы не соответствуют стандартам поведения, ожидаемым в европейской стране", - считает министр. По ее словам, обеспечение работы сухопутных границ сейчас имеет первостепенное значение для Украины.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. На данный момент заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Как сообщают украинские СМИ, ранее польские протестующие пропускали по одному грузовику в час. По данным вице-президента Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимира Балина, днем в очередях на украинско-польской границе стояли порядка 4 тыс. фур.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.