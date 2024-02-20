СМИ: израильские силовики изъяли 1 млрд шекелей ХАМАС из банка в Хан-Юнисе

По информации i24, военные изъяли содержимое 12 взломанных сейфов

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики изъяли более 1 млрд шекелей (около 250 млн евро) из средств радикалов ХАМАС в ходе операции в здании банка в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает израильский телеканал i24.

По его информации, операция была направлена на изъятие финансовых средств ХАМАС в Хан-Юнисе, и она была проведена в течение последних 48 часов. Военные изъяли содержимое 12 взломанных сейфов, указывает телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.