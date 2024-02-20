МИД Франции выступил за "независимое расследование" смерти Навального

В ведомстве также выразили обеспокоенность "критическим состоянием здоровья оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы"

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Франции возложили ответственность за смерть блогера Алексея Навального на власти РФ и выступают за независимое расследование обстоятельств произошедшего. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Франция возлагает на российские власти полную ответственность за смерть Алексея Навального, условия содержания которого значительно ухудшились после его перевода в колонию. Она призывает к проведению независимого и тщательного расследования, чтобы пролить свет на это трагическое событие", - заявили на набережной Орсе. Также в МИД Франции выразили обеспокоенность "критическим состоянием здоровья оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы", который отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима.

Соответствующее послание было сказано в ходе вызова посла России в Париже Алексея Мешкова 19 февраля. В посольстве сообщили ТАСС, что французской стороне в ответ на данные требования "была дана жесткая отповедь о неприемлемости очередной попытки западных режимов вмешаться во внутренние дела России".

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.