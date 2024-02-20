Вице-премьер Украины заявила, что помощь Запада идет на соцвыплаты

Ольга Стефанишина отметила, что доходы самой страны идут на армию

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что финансовая помощь Запада идет на зарплаты учителям и врачам, пенсии, а доходы самой Украины - на армию.

"Все доходы самой Украины предназначены для нашей армии, борьбы за наше выживание", - заявила она в интервью германскому журналу Der Spiegel. "Это означает, что помощь ЕС, США и других партнеров гарантирует все остальные расходы - зарплаты учителей, врачей, пенсии. Сумма будет все меньше, но мы пока нуждаемся в этом финансировании", - сказала Стефанишина.

Отвечая на вопрос, какой ей виделось будущее страны во время Евромайдана, она отметила: "Мы в любом случае не ожидали, что ценой этому (протестам - прим. ТАСС) будет война". "Переговоры о вступлении в ЕС являются данью памяти всем, кто погиб на Евромайдане или в этой ужасной войне", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер заверила, что Киев "не будет тормозить процесс" вступления. "Мы не знаем, как долго будет продолжаться эта война, но на текущие переговоры [о вступлении] она не влияет", - уверена Стефанишина. "Я могу всех только призвать не терять попусту этот момент", - добавила она.

17 января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Днем ранее в офисе украинского президента сообщили, что Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС в качестве одного из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в союз.

В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.