Сийярто: для переговоров с ЕС Украина должна восстановить права венгерского меньшинства

Глава МИД Венгрии назвал уважение прав национальных общин одной из европейских базовых ценностей

БУДАПЕШТ, 20 февраля. /ТАСС/. Соблюдение Украиной прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье должно стать одним из критериев, которые будут учитываться при начале переговоров о приеме этой страны в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе после заседания Совета Ассоциации ЕС - Грузия.

Отвечая на вопросы по поводу Украины, он сообщил, что "следующей задачей в связи с ее возможным вступлением в ЕС будет подготовка Европейским союзом так называемых рамок переговоров". "Для нас они будут касаться серьезных вопросов, связанных, в частности, с положением венгерского меньшинства", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Сийярто отметил, что говорил об этом на встрече в Ужгороде 29 января с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. "Я проинформировал украинских коллег в Ужгороде, что в первую очередь речь идет о защите прав венгерской национальной общины, поэтому, если страна хочет присоединиться к Европейскому союзу, она должна уважать европейские базовые ценности. Уважение прав национальных общин является одной из европейских базовых ценностей", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что Венгрия ожидает от Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье в том объеме, который был до 2015 года. Восемь лет назад местные власти начали ужесточать законы в отношении национальных меньшинств. После встречи в Ужгороде Венгрия и Украина создали рабочую группу для решения этих вопросов. "Я искренне надеюсь, что она сможет добиться результатов, хотя очевидно, что это будет непростой задачей", - заявил Сийярто.

Единые критерии

Министр предупредил, что в период своего председательства в ЕС во второй половине года Венгрия будет подходить со всей строгостью к вопросу о приеме в сообщество новых членов и считает, что всем кандидатам должны предъявляться равные требования без каких-либо поблажек и исключений. Сийярто напомнил, что государство, находящееся в состоянии вооруженного конфликта, не может претендовать на членство в ЕС. По его словам, нельзя допустить "импортирования военных действий" в Евросоюз, его расширение должно, напротив, служить укреплению стабильности. "В этом вопросе Венгрия не допустит никакого давления, тем более если оно будет исходить от тех, кто вообще не является членом ЕС", - заявил дипломат.

Что касается Грузии, то Венгрия окажет ей широкую поддержку, чтобы "максимально ускорить процесс ее вступления в ЕС", заверил глава МИД. При этом Будапешт предлагает Евросоюзу придерживаться "разумного подхода" к некоторым проблемам, которые вызывают определенную обеспокоенность или даже недовольство в Брюсселе. Это касается, например, прямых авиарейсов между Грузией и Россией. "Евросоюз возражает против этого, но посмотрите, сколько граждан Грузии проживает в России, и тогда вы сразу увидите, что вопрос о связях между двумя странами не является политическим", - пояснил Сийярто.