КГБ Белоруссии: Польша реорганизует группировку войск на белорусском направлении

Председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель также сообщил, что ведомство фиксирует "беспрецедентный уровень всех видов разведки против республики"

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о проводимой Польшей масштабной реорганизации группировки войск на белорусском направлении, осуществлении Западом всех видов разведки против белорусского государства.

"Вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО", - отметил глава КГБ на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Главу спецслужбы цитирует агентство БелТА.

Тертель также проинформировал, что КГБ фиксирует "беспрецедентный уровень всех видов разведки против Республики Беларусь". "Практически ежедневно в режиме онлайн осуществляются съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей", - сказал он.

Глава комитета также акцентировал внимание на наращивании производства вооружения, техники и боеприпасов в странах Запада. "На территории Польши и прибалтийских государств реализуются масштабные программы по оборудованию будущего театра военных действий", - сказал он. В частности, уточнил Тертель, "осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов из Германии и других стран НАТО в приграничные с Беларусью районы Польши, Литвы и Латвии".