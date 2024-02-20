На Украине обнаружили скрытые смыслы в шрифте "Ижица" на табличке офиса президента

Минкультуры Украины ранее заявляло о необходимости отказаться от "Ижицы" и заменить национальным украинским шрифтом, который должен стать "символом своей суверенности и независимости"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские СМИ обнаружили использование российского шрифта "Ижица" на табличке офиса президента. Агентство Укринформ, опубликовавшее большой материал на эту тему с соответствующим фото, увидело в этом "скрытые глубинные смыслы" и продвижение "имперских нарративов".

Как отмечает агентство, шрифт "Ижица", являющийся продуктом российских дизайнеров, был утвержден постановлением Верховной рады от 2001 года как единый шрифт для всех надписей: от маркировки на продуктах до табличек с названиями городов и сел. В августе 2023 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о запрете "российского продукта" и замене его на украинский вариант "Воля". Однако документ, как с возмущением указывает Укринформ, до сих пор не рассмотрен, а шрифт по-прежнему используют высшие государственные органы страны.

В сентябре 2023 года Минкультуры Украины уже заявляло о необходимости отказаться от "Ижицы" и заменить национальным украинским шрифтом, который должен стать "символом своей суверенности и независимости".

Шрифт "Ижица" разработала в 1988 году российский дизайнер Светлана Ермолаева. Это один из самых популярных шрифтов на основе допетровской графики кириллицы. Шрифт часто используют в заголовках, на вывесках, в рекламе и на упаковках.

После госпереворота 2014 года на Украине стали проводить кампанию по "декоммунизации", переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. На практике эти действия уже тогда приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. С 2019 года в стране действует закон о госязыке, обязывающий отказаться от русского и пользоваться только украинским во всех сферах общественной жизни. После февраля 2022 года этот курс приобрел характер тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение его в школах и вузах. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "о деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. Во всех населенных пунктах Украины переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, обосновывая это борьбой с проявлениями "русской имперской политики".