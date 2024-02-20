В Белоруссии заявили, что в 2022-2023 годах задержали 16 иностранных шпионов

Председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель сообщил, что к уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белорусская контрразведка за последние два года выявило более 100 попыток вербовки белорусских граждан, задержано 16 иностранных шпионов. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Только за 2022-2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих. К уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства. За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан", - приводит слова председателя КГБ агентство БелТА.

Тертель также обратил внимание на усиление санкционного давления на страну. По его данным, "к концу февраля текущего года будет принят следующий санкционный антибелорусский пакет". "Под его действие попадут восемь физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения", - уточнил глава ведомства.

Он также добавил, что госдепартаментом и спецслужбами США разработана и при участии других западных стран реализуется долгосрочная стратегия по дестабилизации ситуации в Белоруссии с привлечением находящихся за рубежом оппонентов белорусской власти. "Проводится работа по их консолидации, несмотря на имеющиеся противоречия и внутреннюю борьбу за финансы", - сказал Тертель. "Планируется формирование квазипарламента, псевдовыборы которые назначены на 25 мая, а также иных деструктивных протоструктур, которые, по замыслу американцев, позволят сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь", - добавил председатель КГБ Белоруссии.