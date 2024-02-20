WSJ: SpaceX превратилась в крупного подрядчика Пентагона

По данным издания, компания ранее заключила секретный контракт с неназванным ведомством правительства США на сумму $1,8 млрд, который должен в ближайшие годы стать важным источником ее доходов

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американская частная компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся производством космической техники, стала крупным подрядчиком американских разведывательных и военных ведомств, включая Пентагон. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно документам, попавшим в ее распоряжение, SpaceX заключила секретный контракт с неназванным ведомством правительства США на сумму $1,8 млрд, который должен в ближайшие годы стать важным источником ее доходов. По оценкам издания, масштабы и секретность соглашения показывают "растущую взаимозависимость между SpaceX, доминирующей силой в космической отрасли [США], и структурами национальной безопасности".

Издание указывает, что в прошлом августе SpaceX выиграла контракт на $70 млн на развертывание военных спутников Starshield для предоставления услуг связи партнерам Пентагона. Уточняется, что малое количество данных о деятельности этого проекта доступно общественности.

11 февраля Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные SpaceX, в Россию не продавались. Ранее несколько новостных изданий со ссылкой на украинских военных утверждали, что российские войска якобы используют эти терминалы.

Терминалы спутниковой связи Starlink предоставлены Украине компанией SpaceX. Ее владелец Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.