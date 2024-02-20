Украине предстоит принять более 50 законов для выполнения условий западных партнеров

В частности, планируется усиление антикоррупционных ведомств, реформа СБУ и инкорпорирование положений Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием в украинское законодательство

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины вместе со Всемирным банком подготовило "матрицу реформ", в соответствии с которой Киев в этом году должен принять более 50 законов, чтобы выполнить рекомендации и условия западных партнеров. Как сообщили в Минфине страны, в частности, планируется усиление антикоррупционных ведомств, реформа СБУ и инкорпорирование положений Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием в украинское законодательство.

"Матрица реформ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах и служит аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что на текущий год предусмотрен "амбициозный план реформ", а "матрица" включает порядка 230 условий и рекомендаций. Из них 69% - это рекомендации, необходимые для евроинтеграции, а 31% - условия, связанные с программами бюджетной поддержки МВФ, Всемирного банка и программой долгосрочной помощи ЕС Ukraine Facility. Сообщается, что всего Украине потребуется принять более 50 законов, чтобы выполнить все заявленные условия и рекомендации.

В ведомстве отметили, что свыше 60 из них так или иначе связаны с борьбой с коррупцией, усилением роли антикоррупционных органов, реформой судебной системы. Также предполагается провести реформу Службы безопасности Украины. Планируется ограничить сферу этой спецслужбы контрразведывательной деятельностью, обеспечением кибербезопасности, антитеррористическими операциями, а также создать дисциплинарный комитет и уволить сотрудников, которые не пройдут аттестацию по профессиональному и этическому соответствию. Кроме того, предлагается создать систему парламентского и общественного контроля за деятельностью СБУ.

По данным Минфина, в "матрицу" заложено инкорпорирование в национальное законодательство положений Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием, вводящей понятие "гендер" вместо биологического пола. Украина ратифицировала эту конвенцию в 2022 году, тогда это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, на сайте президента появилась петиция с требованием денонсировать документ. Тогда президент Украины Владимир Зеленский разъяснял, что Киев ратифицировал конвенцию с оговорками, что не рассматривает ни одно из ее положений как требующее изменять конституцию, а также что документ не обязывает менять украинское законодательство в сфере семейного права.

Помощь и условия союзников

Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, все сильнее увязывают продолжение этой помощи, а также процесс евроинтеграции страны с выполнением ряда условий, включающих изменения в законодательство. Осенью прошлого года большой резонанс на Украине вызвала утечка письма зампомощника президента США по нацбезопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе был представлен перечень приоритетных реформ, которые Киев должен реализовать для получения помощи от Вашингтона. В частности, рекомендовалось провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это подходом "деньги в обмен на реформы". В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия называл приоритетными законопроекты, от принятия которых зависит продолжение финансирования от западных доноров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ноябре прошлого года сообщил, что кабмин разработал план реформ, поведение которых, как рассчитывает Киев, позволит получить помощь по не утвержденной на тот момент ЕС программе Ukraine Facility. План был передан на рассмотрение Еврокомиссии.