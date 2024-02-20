AFP: Макрон и Ван И условились содействовать достижению мира на Украине

По данным агентства, в ходе дискуссии с французской стороны было высказано мнение "о значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине"

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и член политбюро ЦК КПК, глава МИД Китая Ван И, находящийся в Париже с визитом, условились способствовать достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на администрацию французского лидера.

По данным AFP, в ходе дискуссии с французской стороны было высказано мнение "о значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине". Собеседники "выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права", уточняет агентство.

Согласно сведениям AFP, французский лидер и руководитель китайской дипломатии также коснулись вопросов интенсификации двустороннего сотрудничества между Францией и Китаем, в частности "в агропромышленном и аэрокосмическом секторах".

Визит Ван И в Париж приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Францией и КНР. Как напоминает AFP, Франция первой среди крупных западных стран установила в 1964 году дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой на уровне посольств.