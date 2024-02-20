Посла России вызвали в МИД Польши в связи со смертью Навального

В ведомстве призвали российские власти "провести полное и прозрачное расследование в целях установления" обстоятельств смерти политика

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в Министерство обороны Польши в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"20 февраля в Министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации Сергей Андреев", - отмечается в тексте. В польском МИД призвали власти Российской Федерации "провести полное и прозрачное расследование в целях установления" обстоятельств смерти Навального.