Чрезвычайный саммит ЭКОВАС 24 февраля обсудит снятие санкций с Нигера

На встрече также будет обсуждаться проблема выхода из организации Буркина-Фасо, Мали и Нигера

ХАРАРЕ, 20 февраля. /ТАСС/. Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведут 24 февраля чрезвычайный саммит в нигерийской столице Абудже по вопросу о снятии санкций с Нигера. Об этом сообщил портал aBamako со ссылкой на источники в ЭКОВАС.

На встрече также будет обсуждаться проблема выхода из организации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые сформировали Альянс государств Сахеля (АСГ).

Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на неназванных западноафриканских министров дал понять, что существует возможность снятия санкций с Нигера. По его данным, это может быть сделано для возвращения Буркина-Фасо, Мали и Нигера в ЭКОВАС.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ЭКОВАС ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали освободить Базума, пригрозив применением силы.

Власти Буркина-Фасо и Мали заявили, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением им войны. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию создания АСГ - организации коллективной обороны в ключевой зоне региона. В конце января три страны объявили о выходе из ЭКОВАС. На днях появились сообщения о планах преобразовать АСГ в Конфедерацию государств Сахеля.