В Белом доме считают, что время для полного прекращения огня в секторе Газа еще не пришло

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что США продолжают вести "деликатные переговоры", нацеленные на достижение договоренностей по освобождению оставшихся заложников

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что пока не пришло время для полного и постоянного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы просто не верим, все еще не верим, что это подходящее время для всеобщего прекращения огня, постоянного прекращения огня, то есть такого прекращения огня, которое оставит [палестинское радикальное движение] ХАМАС контролировать [сектор Газа] и снимет с них ответственность за освобождение заложников", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что США продолжают вести "деликатные переговоры", нацеленные на достижение договоренностей по освобождению оставшихся заложников. "Если мы добьемся успеха, то сможем снизить уровень насилия на длительное время, больше, чем на неделю, а в перспективе - до шести недель", - отметил чиновник.

Ранее во вторник Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали представленный Алжиром проект резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.