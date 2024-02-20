Белый дом сообщил, что о призывах внести РФ в список спонсоров терроризма объявить нечего

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что на Москву и так оказывается сильный нажим

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не имеет объявлений насчет призывов внести Россию в американский список стран - спонсоров терроризма, и считает, что на Москву и так оказывается сильный нажим. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, рассматривает ли Белый дом возможность включения России в этот перечень и попросили прокомментировать соответствующие призывы. "Мы оказываем огромное давление на Россию на протяжении последних двух лет. Вы увидите в пятницу, что мы собираемся усилить это давление на Россию. Но мне нечего объявить в отношении включения [России] в список стран - спонсоров терроризма", - сказал Кирби. Он говорил об очередном пакете санкций против РФ, о котором будет объявлено 23 февраля.

18 февраля известный своей антироссийской позицией сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в очередной раз предложил внести Россию в составляемый США список стран - спонсоров терроризма, использовав как предлог для этого смерть Алексея Навального. Во вторник МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье Грэма после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Росфинмониторинг внес сенатора в перечень террористов и экстремистов. МВД России объявляло его в розыск по уголовной статье в мае прошлого года. Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.