Белый дом назвал "мудрым шагом" бегство ВСУ из Авдеевки

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, если украинская сторона не получит дополнительной поддержки со стороны Запада, "это наступление на Авдеевку может действительно оказать большее влияние на боевые действия на востоке и на то, что россияне со временем смогут взять больше территории"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что Киев сделал разумный шаг, когда решил оставить Авдеевку, США допускают дальнейшее продвижение российских сил на этом направлении. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

"На самом деле президент [Украины Владимир] Зеленский сделал мудрый шаг, выведя свои войска, чтобы они не были окружены, чтобы сохранить их и имеющиеся ценные ресурсы, - сказал он. - Но будет видно, смогут ли россияне достичь долгосрочной стратегической цели по взятию Авдеевки".

По словам Кирби, если украинская сторона не получит дополнительной поддержки со стороны Запада, "это наступление на Авдеевку может действительно оказать большее влияние на боевые действия на востоке и на то, что россияне со временем смогут взять больше территории". По версии Кирби, нехватка средств в ВСУ связана с "бездействием Конгресса".

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным.