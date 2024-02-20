Выдвигающаяся в президенты США Хейли заверила, что не выйдет из гонки до самого ее конца

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, заверила своих сторонников, что продолжит участие в предвыборной гонке до самого ее конца.

"Некоторые из присутствующих, особенно ряд представителей СМИ, пришли сюда, чтобы узнать, не выхожу ли я из гонки. Что же, я и близко не выхожу из нее", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в городе Гринвилл (штат Южная Каролина).

"Южная Каролина проголосует в субботу. А в воскресенье я все еще будут участвовать в президентской гонке. Я никуда не собираюсь. Я буду продолжать свою кампанию до тех пор, пока не проголосует последний человек, потому что я верю в лучшую Америку и в более светлое будущее для наших детей", - добавила Хейли.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Хейли - его основной конкурент.