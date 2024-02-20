Защита Ассанжа предупредила о риске отказа в правосудии в случае экстрадиции в США

По словам юриста Эдварда Фицджеральда, "беспрецедентное с юридической точки зрения преследование имеет целью криминализировать обычную журналистскую практику получать и публиковать по-настоящему засекреченную информацию, которая представляет наиболее очевидный и важный общественный интерес"

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж рискует столкнуться в Соединенных Штатах с отсутствием в доступе к справедливому правосудию. Об этом заявил в Высоком суде Лондона юрист Эдвард Фицджеральд, представляющий интересы 52-летнего австралийца.

Речь идет о первом из двух дней судебного рассмотрения, которое может стать для Ассанжа последним в британских судах. Заседание проходит под председательством двух судей - главы судебной коллегии королевской скамьи Виктории Шарп и судьи Адама Джонсона. Они проведут оценку вердикта, вынесенного в июне прошлого года судьей Высокого суда Лондона Джонатаном Свифтом. Он отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов Ассанжа на ордер об экстрадиции австралийца из Великобритании в США.

По словам адвоката, в случае выдачи Ассанжа в США существует "реальный риск того, что он столкнется с вопиющим отказом в правосудии", приводит письменное заявление юриста газета The Guardian. "Это беспрецедентное с юридической точки зрения преследование имеет целью криминализировать обычную журналистскую практику получать и публиковать по-настоящему засекреченную информацию, которая представляет наиболее очевидный и важный общественный интерес", - сказал Фицджеральд.

Юрист также указал на то, что Ассанж и WikiLeaks сумели "разоблачить криминальные деяния со стороны правительства США беспрецедентных масштабов", включая пытки, выдачу преступников, внесудебные казни и военные преступления. Другой адвокат Марк Саммерс в свою очередь напомнил о "чрезвычайном плане", которое ЦРУ якобы разработало для физического устранения австралийца в те годы, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Жена подсудимого Стелла Ассанж добавила, что в случае экстрадиции журналисту грозит смерть в американской тюрьме.

В 2021 году портал Yahoo News сообщил со ссылкой на источники, что в 2017 году представители администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства. Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.