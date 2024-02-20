Глава МИД Венесуэлы назвал очень результативной встречу с Сергеем Лавровым

Иван Хиль Пинто отметил развитие сотрудничества двух стран в многосторонних международных отношениях, в том числе "в работе Группы друзей в защиту Устава ООН, по защите принципов самоопределения суверенитета"

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал состоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым результативной и важной для укрепления тесного сотрудничества между стратегическими союзниками.

"Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была очень результативной, и мы продолжим работу для укрепления отношений между двумя стратегическими союзниками", - заявил Хиль на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым, который находится в Венесуэле с рабочим визитом.

Хиль отметил развитие сотрудничества двух стран в многосторонних международных отношениях, в том числе "в работе Группы друзей в защиту Устава ООН, по защите принципов самоопределения суверенитета".

Министр указал, что Венесуэла и Россия заключили более 300 договоров о сотрудничестве в различных областях "и сегодня вместе с министром иностранных дел России мы обсудили различные аспекты сотрудничества" в энергетической, космической, финансовой областях, сельском хозяйстве, воздушном и морском транспорте". Он отметил, что увеличению числа российских туристов, посещающих Венесуэлу, содействует прием карт "Мир" на большей части территории страны.