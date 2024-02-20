Правительство Великобритании поддержало призыв принца Уильяма к прекращению войны в Газе

Представитель премьер-министра отметил, что руководство страны приветствует его участие в этом вопросе

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британское правительство разделяют позицию наследника престола принца Уэльского Уильяма, призвавшего к прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Его комментарии созвучны тому, что вы ранее слышали из уст премьер-министра, который неоднократно заявлял, что погибло слишком много гражданских лиц. Мы хотим видеть прекращение боевых действий в Газе как можно скорее. Поэтому [призыв принца Уильяма] сочетается с позицией правительства. Мы приветствуем его участие [в этом вопросе]", - сказал он.

Ранее 20 февраля старший сын короля Великобритании Карла III высказался за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. В заявлении, распространенном в соцсети X, принц Уильям также призвал нарастить поставки гуманитарной помощи в анклав и добиться освобождения удерживаемых боевиками радикального движения ХАМАС заложников. По оценке газеты The Daily Telegraph, это заявление представителя королевской семьи, которая обычно воздерживается от комментариев по политическим темам, может быть расценено как значительное вмешательство в конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.