Президент Колумбии поддержал коллегу из Бразилии в его критике действий Израиля

Густаво Петро отметил, что вся Латинская Америка должна "объединиться для того, чтобы немедленно прекратилось насилие в Палестине"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро согласился с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который сравнил операцию Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии.

"В Газе происходит геноцид и трусливо убивают тысячи детей, женщин и стариков. Лула [да Силва] лишь сказал правду, а правду нужно защищать, иначе нас поглотит варварство", - написал он в X.

По мнению Петро, вся Латинская Америка должна "объединиться для того, чтобы немедленно прекратилось насилие в Палестине". "Решение Международного уголовного суда по Израилю должно привести к конкретному применению и последствиям в сфере дипломатических отношений со стороны всех стран мира", - добавил он.

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.