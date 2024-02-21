Молдавия не намерена закрывать небо из-за упавших на границе с Украиной обломков ракет

Министр внутренних дел Адриан Эфрос заявил, что для защиты воздушного пространства республики недостаточно закупленного во Франции радара

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии не намерены закрывать воздушное пространство из-за случаев падения вблизи границы с Украиной обломков зенитных ракет и беспилотников. Об заявил министр внутренних дел Адриан Эфрос комментируя произошедшие в феврале инциденты с найденными 11 и 17 февраля обломками беспилотников у села Етулия в Вулканештском районе.

"Заведено уголовное дело по этим случаям, на данный момент нет никакой опасности, граждане могут обрабатывать землю без каких-либо опасений. Ответственные органы должны учесть все уязвимости, если будет необходимо, будет принято решение о закрытии воздушного пространства. Пока этого решения нет - можно считать, что воздушное пространство является безопасным для гражданской авиации", - сказал министр в эфире телеканала Rlive. Он отметил, что для защиты воздушного пространства Молдавии недостаточно закупленного во Франции радара.

"Радар хорошо подходит для других целей, он очень нужен для обеспечения [безопасности] воздушного пространства. Но только его недостаточно. Обеспечение [безопасности] воздушного пространства стоит дорого, нужно гораздо больше инвестиций в эту сферу", - подчеркнул министр.

На прошлой неделе премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что наземная тактическая радиолокационная станция Ground Master 200, закупленная республикой у французской оборонно-промышленной группы Thales за €14,5 млн, не смогла обнаружить беспилотник, который был сбит украинской ПВО и упал на юге страны у границы с Украиной. Однако Речан сообщил, что власти намерены потратить миллиарды евро на закупку еще двух таких радаров, чтобы обеспечить наблюдение с их помощью за всем воздушным пространством страны.