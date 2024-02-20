Блинкен обсуждал с представителями некоторых стран военные космические разработки РФ

Агентство Reuters ранее сообщало, что госсекретарь США обсудил с министрами иностранных дел КНР и Индии тему военных космических разработок России, несущих, по мнению Вашингтона, угрозу американской национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсуждал с представителями некоторых других стран приписываемую России разработку противоспутникового оружия для развертывания в космосе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я отмечу, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности он говорил о разработке Россией противоспутниковых технологий с нашими союзниками и партнерами, но не только с ними, но и с другими странами, поскольку, как ясно дал понять госсекретарь, он считает, что этот вопрос должен вызывать обеспокоенность не только у США, но и у других стран", - сказал Миллер.

"Я не стану раскрывать подробности этих дипломатических контактов. Но я бы сказал в целом, что, когда появляется такая проблема, которая, по нашему мнению, должна вызывать беспокойство не только у США, но и у других стран, мы бы в полной мере ожидали, что они в ходе своих дипломатических контактов призывали бы к прекращению разработки таких технологий, как это делали и мы", - добавил Миллер.

На вопрос о том, какой была реакция представителей других стран по этому вопросу, представитель Госдепартамента ответил: "Я бы не хотел говорить о закрытых дипломатических контактах". Информационное агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источники, что Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром тему военных космических разработок России, несущих, по мнению Вашингтона, угрозу американской национальной безопасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выступил с утверждением, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие для его развертывания в космосе. Он отмечал, что американское разведсообщество было против обнародования этой информации.

Эта тема появилась в информационном пространстве на фоне острой внутриполитической борьбы в США в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами, а также неудач с выделением военной помощи Украине через Конгресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал педалирование темы "российской угрозы" уловкой Белого дома, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал утверждения США "злонамеренным сочинительством".