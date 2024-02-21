В Венесуэле заявили, что вместе с Россией участвуют в строительстве многополярного мира

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто отметил, что Каракас и Москва соблюдают принципы равенства и уважения Устава ООН

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Россия принимают участие в строительстве нового многополярного мира, основанного на самоопределении народов, суверенитете и равенстве государств. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с рабочим визитом в Венесуэле.

Министр указал, что начало совместному строительству многоцентричного и многополярного мира положила "встреча 7 сентября 2000 года в Нью-Йорке президентов Венесуэлы и России Уго Чавеса и Владимира Путина". Он подчеркнул, что Венесуэла и Российская Федерация соблюдают принципы равенства и уважения Устава ООН. В настоящее время видны "важные перемены не только в Латинской Америке, но и в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе", считает министр.

Пинто отметил, что Венесуэла, как и Россия, располагает энергетическими ресурсами. По его мнению, РФ и Венесуэла должны обеспечить свою безопасность и гарантировать, чтобы их ресурсы "были направлены на развитие человечества".

Глава МИД Венесуэлы добавил, что обе страны "осуждают односторонние ограничительные меры" западных государств. Он подчеркнул, что "стремление некоторых стран установить гегемонию и экономическое доминирование военной силой привело к хаосу".