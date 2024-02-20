В Совбезе Украины отвергли идею возвращения Киевом ядерного оружия своими силами

В то же время власти не исключают размещения вооружений на территории страны после окончания конфликта с Россией

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Украины отвергают идею собственной разработки ядерного оружия, однако не исключают, что с согласия Киева такое оружие на территории Украины могут разместить страны-партнеры после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и ядерное разоружение. Она после распада СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

Данилов, напрямую не упомянув Украину, утверждал, что вопрос создания ядерного оружия - это "очень сложный, тяжелый и в демократической стране фактически невозможный процесс". "Другое дело иметь на территории ядерное оружие как защиту. <...> Если мы будем иметь партнерские отношения со странами, которые владеют ядерным оружием, то под их контролем, как вариант, оно может у нас появиться. Но это уже немного другая ситуация, во время войны такого точно не случится", - сказал он.

В воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что выступает за возвращение Украине ядерного оружия. По его словам, если НАТО не собирается принимать Украину, то Киеву необходимо создавать ядерное оружие.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.