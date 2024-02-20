В Пентагоне заявили, что удовлетворены текущей стратегией борьбы с хуситами

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх подчеркнула, что тактика нанесения ударов по инфраструктуре мятежников дает результат

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Пентагона удовлетворено избранной стратегией борьбы с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр обороны [Ллойд Остин] полностью доверяет командованию CENTCOM (Центральное командование ВС США - прим. ТАСС) и тем операциям, которые они проводят [против хуситов]", - сказала она, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Пентагоне избранной стратегией борьбы с хуситами.

Сингх утверждала, что тактика нанесения ударов по инфраструктуре мятежников дает результат, так как благодаря им военные возможности хуситов постепенно уменьшаются. "Хуситы уже видят последствия [этих ударов]", - сказала она.