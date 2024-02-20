Премьер Албании пригласил Эрдогана принять участие в саммите по Украине

Эди Рама сообщил, что президент Турции согласился выступить на мероприятии с обращением

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана принять участие в планирующемся в Тиране саммите по Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, где находится с визитом.

"Я проинформировал [Эрдогана], что в ближайшие дни в Тиране вместе с президентом Зеленским мы проведем саммит стран Юго-Восточной Европы, куда приглашена и Турция. Я благодарен, что, несмотря на насыщенную повестку и невозможность физически находиться в Тиране, президент Эрдоган согласился выступить с обращением к саммиту путем прямого включения из своего офиса", - сказал Рама.

Подтверждения с турецкой стороны относительно участия Эрдогана в этом мероприятии пока не поступало.

Албанские новостные порталы со ссылкой на высказывания Рамы ранее сообщали, что поездка Зеленского в Тирану и саммит по Украине планируется на 28 февраля.