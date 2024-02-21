Пентагон еще не передал в Конгресс отчет об обстоятельствах госпитализации главы ведомства

Его должны были предоставить американским законодателям в течение месяца с начала расследования обстоятельств

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США до сих пор не направило в Конгресс отчет с объяснением, почему Пентагон своевременно не оповестил общественность и власти о госпитализации в январе главы ведомства Ллойда Остина. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря министерства Сабрина Сингх.

"Он (отчет - прим. ТАСС) еще не направлялся на [Капитолийский] холм. Полагаю, что засекреченная версия отчета будет направлена в Конгресс или в соответствующие комитеты, но на настоящий момент он не передавался", - сказала Сингх в ответ на вопрос журналиста о статусе передачи отчета. Он должен был быть предоставлен американским законодателям в течение месяца с начала расследования обстоятельств произошедшего в январе.

Остин вечером 1 января был госпитализирован, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона проинформировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе.