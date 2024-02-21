Белый дом заявил, что лидеры Группы семи проведут 24 февраля консультации по Украине

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи и украинский президент Владимир Зеленский проведут 24 февраля консультации по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представителя Белого дома, "в субботу президент [США Джо Байден] примет участие в конференции с лидерами других стран G7 и украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки" Киева со стороны Запада.

Она подчеркнула, что Байден продолжает добиваться одобрения Конгрессом законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины.