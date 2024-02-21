Глава Польши: Украина должна вступить в ЕС на таких условиях, чтобы не пострадали аграрии

Анджей Дуда отметил, что для этого должны быть подготовлены специальные правила

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украина должна присоединиться к Евросоюзу на специальных условиях, чтобы европейским аграриям не был нанесен ущерб. С такой позицией выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью "Украинскому радио".

"Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. <…> Вступление Украины, с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания, должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Поэтому мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь должны быть подготовлены специальные правила", - сказал он.

На прошлой неделе польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Чеслав Секерский заявил, что Украина вытесняет Польшу с европейского рынка зерна на фоне либерализации торговой политики ЕС в отношении Киева. В конце декабря 2023 года министр предупредил, что Варшава продолжит сохранять запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза.

ЕС ранее отказался продлить истекший 15 сентября 2023 года запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительство Польши объявило о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.